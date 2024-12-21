З квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою

На залізничних квитках «Укрзалізниці» прибрали дубляж тексту російською мовою.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко.

Тепер інформація на квитках буде українською і англійською. Зовнішній вигляд квитка — не фінальний, його ще вдосконалять.

Окрім цього, також затвердили бланки документів для друку в терміналах самообслуговування — це дозволить впровадити нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті. Це важливий крок для євроінтеграції України.

«Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної», — наголосив Ткаченко.

Водночас використання англійської сприяє інтеграції в міжнародний простір, зручніше для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування, зауважив посадовець.