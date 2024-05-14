«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі квитків

«Укрзалізниця» запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків із розширеним функціоналом.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Наразі сайт працює в бета-режимі та має такі функції:

купівля квитків на будь-який поїзд;

купівля квитків на поїзди Київ — Варшава і Київ — Відень після верифікації акаунту через «Дію.Підпис»;

повернення квитків на міжнародні рейси;

придбання квитків у жіночі купе;

безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay та Google Pay та багато іншого.

У «Дії» додали, що акаунт у застосунку УЗ буде синхронізуватись із сайтом. Тобто достатньо пройти верифікацію через «Дія.Підпис» один раз.

Там також зазначили, що перекупників відстежуватимуть і банитимуть.