Україна евакуювала із Сирії 34 людини, серед них — 15 дітей.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
Серед них — 31 українець і троє громадян Сирії, родичів громадян України. Їх евакуювали через Ліван. Вони вже приземлилися в аеропорту Кишинева, звідки вирушать додому в Україну.
Операцію провела українська розвідка у співпраці з Міністерством закордонних справ за дорученням президента Зеленського.
Як евакуюватися
Необхідно звернутися до посольства України в Ліванській Республіці.
- Номер телефону: (+961) 592 16 68.
- Електронна пошта: [email protected].
Також доступна цілодобова гаряча лінія Міністерства закордонних справ України за номером: +38 (044) 238 16 57.
- Починаючи з серпня 2024 року Україна провела чотири етапи евакуації з території Лівану. Уже врятували 302 людини ― 217 українців та 85 громадян інших держав.