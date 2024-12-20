Цьогоріч ЄС імпортує рекордні обсяги скрапленого газу з Росії

Імпорт російського скрапленого природного газу до Європейського Союзу цього року сягнув рекорду — 16,5 мільйона тонн станом на середину грудня, попри спроби ЄС позбавитися залежності від газу з РФ.

Про це передає Financial Times з посиланням на дані компанії Kpler, яка займається торговельною аналітикою.

Цьогорічний імпорт перевищує торішній, який був на рівні 15,18 мільйона тонн, і бʼє попередній рекорд, встановлений у 2022 році. Тоді ЄС імпортував 15,21 мільйона тонн СПГ з Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз взяв за мету припинити імпорт будь-якого російського викопного палива до 2027 року. Утім, поставки скрапленого газу, що йдуть до європейських портів, зростають і досі.

Раніше ЄС імпортував приблизно 40% свого газу з Росії, більша частина якого йшла по трубопроводах. Зараз загальний імпорт газу з Росії, включаючи трубопровідний газ, становить близько 16% газових поставок ЄС.

Російський СПГ становив 20% загального імпорту морського палива в ЄС цього року (торік було 15%). Не весь російський СПГ, що привозиться до Європи, використовують у регіоні. Частину перевантажують і відправляють в інші куточки світу.