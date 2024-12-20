СБУ заочно повідомила про підозру генералу РФ, який наказав ударити «Іскандером» по команді Reuters

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського генерала, відповідального за удар балістикою по знімальній групі інформагенції Reuters у серпні 2024 року.

Про це повідомляє СБУ.

Ракета «Іскандер-М» влучила по готелю «Сапфір» у Краматорську 24 серпня. Будівля була повністю зруйнована. Загинув один співробітник Reuters, пʼятеро його колег отримали поранення.

За даними слідства, за атаку відповідальний генерал-полковник Олексій Кім, який обіймає посаду заступника начальника Генштабу Збройних сил РФ. Кім підписав директиву і віддав наказ на вогневе ураження готелю із цивільними. Для цього він залучив підпорядкований йому підрозділ ракетних військ.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили генерал-полковнику Кіму про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни).

Тривають заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.