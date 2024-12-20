Україна отримує перші гроші від США за рахунок заморожених російських активів

Україна почала отримувати перші гроші від Сполучених Штатів за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомили премʼєр-міністр Денис Шмигаль і пресслужба Мінфіну.

Світовий банк надасть $2 мільярди через механізм DPL (позика на політику розвитку). Виконавча рада Банку напередодні схвалила виділення коштів, а сьогодні, 20 грудня, угоди зі Світовим банком підписало Міністерство фінансів України.

«Завдяки проєкту DPL ми маємо змогу не тільки залучити необхідні ресурси на підтримку держбюджету, але й стимулювати відновлення і розвиток економіки», — пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Грантова угода на мільярд доларів від Сполучених Штатів — це перший транш з фонду Світового банку «Сприяння залученню ресурсів для інвестицій у зміцнення фінансового посередництва в Україні» (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF). Фінансується програма в межах ініціативи країн «Великої сімки» (G7) ERA Mechanism обсягом $50 мільярдів. Внесок США — $20 мільярдів.

Також Мінфін України підписав угоду про позику на суму $1,05 мільярда під гарантії від Японії та Великої Британії.

Заморожені російські активи

Вартість заморожених російських суверенних активів у ЄС становить майже €211 мільярдів. Загалом Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно €260 мільярдів у вигляді цінних паперів і готівки.

23 жовтня Рада ЄС остаточно ухвалила надання Україні кредиту до €35 мільярдів. Ці гроші — внесок блоку в ініціативу G7 щодо надання Україні $50 мільярдів (€45 мільярдів) кредиту, який гаситимуть коштом прибутку від заморожених активів Росії.

А 26 жовтня країни G7 погодили кредит на $50 мільярдів для України коштом доходу від заморожених активів Росії.

Гроші передаватимуть «різними каналами» — як для поповнення українського бюджету, так і для військової допомоги та відновлення інфраструктури України. Reuters зазначає, що всі кошти в межах кредиту Україна отримає до кінця 2027 року.