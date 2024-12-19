Bloomberg: Країни G7 розглядають варіанти, щоб зменшити ціну на нафту РФ

Країни «Великої сімки» розглядають варіанти, щоб знизити цінове обмеження на російську нафту. Проте остаточного рішення наразі немає.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Країни мають різні варіанти. Один з них — змінити механізм, повністю заборонивши обробку російської нафти. Також розглядають ідею, знизити ціновий поріг з нинішніх $60 до приблизно $40.

За словами джерел Bloomberg, наразі лиш тривають дискусії тривають, а консенсусу немає.

Що передувало

На початку грудня 2022 року члени «Великої сімки», а також Австралія та ЄС ввели обмеження цін на російську нафту, встановивши максимальний рівень у $60 за барель. Із 5 лютого 2023 року ці країни ввели цінову стелю на російські нафтопродукти: $100 — для дизельного пального, $45 — для різних мастил. Для обходу нафтових санкцій Росія почала формувати тіньовий флот.

У липні премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про придушення так званого тіньового флоту нафтових танкерів Росії, який допомагає їй обходити санкції. Тоді під керівництвом Великої Британії 44 європейські країни та Європейський Союз погодили нові санкції. Пізніше до програми приєдналися США і Канада.

Тоді ж в Офісі премʼєра Стармера зазначили, що деякі з кораблів тіньового флоту виконують функцію російських станцій прослуховування, а інші — перевозять зброю до Росії.

У липні Кір Стармер казав, що тіньовий флот Росії складається з майже 600 суден і становить приблизно 10% світового флоту «мокрих вантажів» . З його допомогою РФ транспортує приблизно 1,7 мільйона барелів нафти на день, що дає великі прибутки Кремлю.

У 2023 році Росія заробила на експорті нафти $188 мільярдів. З 2022 року Росія витратила близько $10 мільярдів на створення власного тіньового флоту.

Велика Британія наразі наклала санкції на понад 100 суден за транспортування російських енергоресурсів, включно з 93 нафтовими танкерами — найбільше з-поміж решти країн.

У грудні українська розвідка зібрала досьє на 238 суден та 31 капітана, які входять до тіньового флоту, за допомогою якого Росія та Іран обходять нафтові санкції та доставляють підсанкційну нафту.