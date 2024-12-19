Росія атакувала Харківщину — відомо про трьох загиблих і таку ж кількість поранених

Росія атакувала селище Шевченкове Купʼянського району, що на Харківщині — відомо про трьох загиблих та таку ж кількість поранених.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Попередньо, РФ ударила 19 грудня о 15:00 ракетою «Іскандер-М».
Цивільна жінка отримала несумісні з життям травми. Ще одна — померла під час транспортування до медичного закладу. Також смертельні травми отримав цивільний чоловік.
Серед поранених — дві жінки та один чоловік.
На місці працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліція збирає речові докази чергового злочину росіян, опитує свідків події.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження.