«Просто відморозки». Зеленський прокоментував ідею Путіна про дуель «Орєшніка» і ППО

Президент Володимир Зеленський відповів на ідею кремлівського лідера Путіна про «дуель» російської балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» і західних систем ППО над Києвом.

«Ви вважаєте, що це адекватна людина? Просто відморозки», — заявив Зеленський під час пресконференції в Брюсселі.

Сьогодні, 19 грудня, Путін провів «пряму лінію», на якій говорив, що пропонує країнам Заходу провести «високотехнологічну дуель»: їм треба розмістити в Києві свої системи ППО, а потім РФ туди вдарить «Орєшніком». Він назвав це експериментом.

Що передувало

21 листопада 2024 року російські війська атакували Дніпро. Тоді українські Повітряні сили заявили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Увечері 21 листопада Путін заявив, що Росія вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні. Американські чиновники вважають, що РФ застосувала «експериментальну» балістичну ракету середньої дальності.

Це стало першим випадком, коли Москва застосувала такий конкретний вид зброї з початку повномасштабної війни.