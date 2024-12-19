До Різдва «Укрпошта» анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала»

«Укрпошта» анонсувала поштовий випуск «Нова радість стала» з особливим оформленням до Різдва.

Про це повідомила пресслужба компанії.

На новій марці зображена витинанка — вона оповідає про традиції свята: дівчата з Вифлеємською зіркою співають колядки, волхви несуть дари, від хати до хати ряджені «водять Козу», а військові захищають сводобу, свята і звичаї України.

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У поштовому блоці кілька марок: «Колядники», «Волхви», «Різдво Христове», «Різдвяний вертеп», «Українські воїни». Їх випускають тиражем у 60 тисяч примірників.

Авторкою витинанки стала заслужена художниця України Наталія Аксьоненко.

Передзамовити поштовий випуск уже можна на сайті «Укрпошти», а купити — з 24 грудня у відділеннях та філателістичних крамницях.