У парламенті самопроголошеної Абхазії сталась стрілянина — загинув депутат

У будівлі парламенту самопроголошеної республіки Абхазія сталась стрілянина — загинув депутат Вахтанг Голандзія, а опозиціонер Кан Кварчія поранений.

Про це пише місцеве видання «Апсинпрес».

Телеграм-канал АМРА-life пише, що під час стрілянини в парламенті обговорювали законопроєкт про заборону майнінгу. Між депутатами Адгуром Харазією і Каном Кварчією почалась суперечка — Адгур дістав пістолет і почав стріляти у Кана та поранив його в руку. А загиблий Вахтанг Голандзія намагався їх розборонити.

Загиблий Вахтанг Голандзія.

У «Міністерстві охорони» Абхазії кажуть, що Голандзія помер від отриманих ран. За даними місцевого «Міністерства внутрішніх справ», підозрюваний стрілець Адгур Харазія втік з місця події.

До парламенту прибула слідчо-оперативна група, деталі події встановлюють.