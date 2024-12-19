Рада просить президента позбавити Юрія Бойка звання «Герой України»

Верховна Рада підтримала запит до президента про позбавлення Юрія Бойка звання «Герой України».

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Позбавити звання «Герой України» може лише президент України. Але парламент може подати запит на це, що й погодила Рада.

У 2002—2005 роках Бойко очолював «Нафтогаз». У той час Україні вдалося урегулювати газові заборгованості перед Росією і Туркменістаном. Тож улітку 2004 року тодішній президент Леонід Кучма відзначив Юрія Бойка ордером «Держава» та присвоїв звання «Герой України» за «повне врегулювання заборгованості України за газ перед РФ».

Чим відомий народний депутат Бойко

Юрій Бойко — нардеп кількох скликань. Також він обіймав посади міністра палива та енергетики (у 2006–2007 і 2010 роках) та віцепрем’єр-міністра України (у 2012–2014 роках).

Політик був членом Партії регіонів, яка підтримувала тісні зв’язки з Росією. Пізніше очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир», створену з колишніх членів нині забороненої «Опозиційної платформи — За життя». Її риторика теж була прокремлівською.

Бойко часто повторює наративи Москви, зокрема виступає проти заборони УПЦ МП. Він також балотувався на посаду президента України у 2014 і 2019 роках.

Днями Бойко поширив відеозвернення у TikTok, у якому говорив про «насильство над людьми» й «українських радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники та начебто «забороняють людям говорити рідною мовою».

Після цього його викликали на допит до Служби безпеки України. Згодом Бойко опублікував нове звернення — уже з вибаченнями перед українцями. У ньому він назвав Путіна воєнним злочинцем і заявив, що всі мають бути обʼєднані та націлені на перемогу. Після цього Рада відкликала Бойка з Комітету прав людини — з другої спроби.