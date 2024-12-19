Рада відкликала Бойка з Комітету прав людини — з другої спроби

Верховна Рада з другої спроби відкликала депутата Юрія Бойка з посади члена Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За проголосували 258 парламентарів. Напередодні, 18 грудня, за те, щоб відкликати його з Комітету, проголосували лише 217 депутатів.

Ексочільник забороненої нині партії «Опозиційна платформа — За життя» днями поширив відеозвернення у TikTok, у якому говорив про «насильство над людьми» й «українських радикалів», які перейменовують міста, зносять памʼятники та начебто «забороняють людям говорити рідною мовою».

Після цього його викликали на допит до Служби безпеки України. Згодом Бойко опублікував нове звернення — уже з вибаченнями перед українцями. У ньому він назвав Путіна воєнним злочинцем і заявив, що всі мають бути обʼєднані та націлені на перемогу.

Чим відомий народний депутат Бойко

Юрій Бойко — нардеп кількох скликань. Також він обіймав посади міністра палива та енергетики (у 2006–2007 і 2010 роках) та віцепрем’єр-міністра України (у 2012–2014 роках).

Політик був членом Партії регіонів, яка підтримувала тісні зв’язки з Росією. Пізніше очолив депутатську групу «Платформа за життя та мир», створену з колишніх членів «Опозиційної платформи — За життя». Її риторика теж була прокремлівською.

Бойко часто повторює наративи Москви, зокрема виступає проти заборони УПЦ МП. Він також балотувався на посаду президента України у 2014 і 2019 роках.