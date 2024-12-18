Німеччина подвоїла експорт зброї в Україну і вдвічі зменшила до Ізраїлю

Уряд Німеччини подвоїв експорт зброї в Україну цього року та вдвічі скоротив його до Ізраїлю, якщо порівняти з минулим роком.

Про це свідчать дані німецького Мінекономіки, передає Reuters.

Протягом 2024 року Україна отримала від Німеччини зброю та військове обладнання на загальну суму €8,1 мільярда порівняно з €4,4 мільярда торік.

Експорт до Ізраїлю впав до €161 мільйона, тоді як минулого року Берлін схвалив експорт зброї до Ізраїлю на суму €326,5 мільйона. Тоді це було у десять разів більше, ніж у 2022 році.

Тим часом для Сінгапуру німецький уряд затвердив поставки на суму €1,2 мільярда, для Алжиру — трохи менше €559 мільйонів, а для Туреччини — на €230 мільйонів.

Німеччина є одним з європейських лідерів у військовій допомозі Україні. ФРН передала українському війську танки Leopard 1 і Leopard 2 різних модифікацій, системи ППО IRIS-T і Patriot, РСЗВ MARS II та M142 HIMARS, БМП Marder і самохідні зенітні установки Gepard, велику кількість бронетехніки й автотехніки та багато іншого.

Загальна вартість військової підтримки, яку Берлін вже надав або зобов’язався надати Києву протягом наступних років, становить близько €28 мільярдів. Також понад 10 тисяч українських військових пройшли вишкіл у Німеччині, на що держава витратила €282 мільйони.