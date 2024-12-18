Нова Зеландія виплатить компенсацію дітям і підліткам, які зазнали насильства в державній психлікарні

Нова Зеландія надасть фінансову компенсацію дітям і підліткам, які зазнали жорстокого поводження в державній психіатричній лікарні в 1970-х роках.

Про це пише Reuters.

Розслідування, опубліковане в липні, показало, що 362 дитини, які не мали жодного психічного захворювання, піддавалися немодифікованій електросудомній терапії або інʼєкціям паральдегіду в дитячому та підлітковому відділенні психіатричної лікарні Лейк Еліс між 1972 і 1978 роками.

Також з дітьми та підлітками жорстоко поводилися, щоб покарати та встановити над ними емоційний контроль.

Компенсація для постраждалих, які ще живі, складатиметься з трьох частин — одноразової виплати, нових письмових вибачень, які визнають факт катувань, і полегшення доступу до підтримки та реабілітаційних послуг.

Жертви зможуть обрати прискорену виплату в розмірі 150 тисяч новозеландських доларів ($86 205) або ж отримати оцінку своєї індивідуальної претензії незалежним арбітром, який і визначить суму.

Уряд заявив, що виділив 22,68 мільйона новозеландських доларів ($13 мільйонів) на відшкодування та операційні витрати, повʼязані з цим процесом.

Що передувало

У липні влада Нової Зеландія опублікувала звіт, в якому йшлося про системні знущання та насильство над дітьми, підлітками та вразливими дорослими, які опинились під державною опікою. Йшлося про майже 200 тисяч постраждалих.

Розслідування охоплює період з 1950 по 2019 рік і зосереджене на людях, які перебували в сиротинцях, прийомних сімʼях, психіатричних та інших закладах догляду. Комісія зібрала свідчення про те, що постраждалі зазнавали сексуального насильства та побиття, до них застосовували лоботомію, стерилізацію, проводили інвазивні генітальні обстеження та використовували експериментальні психіатричні методи лікування без їхньої згоди.

Багато з тих, хто постраждав від насильства, походять зі знедолених або маргіналізованих спільнот, включно з маорі та тихоокеанцями й людьми з обмеженими можливостями.