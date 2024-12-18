У Європі збільшується контрабанда дубайського шоколаду

За останні місяці на австрійському кордоні митники двічі затримували контрабандистів дубайського шоколаду, його загальна вартість — приблизно €52 тисячі. Такі випадки стають частішими у всій Європі.

Про це пише The European Correspondent.

Дубайський шоколад став популярним цієї осені. Його особливість — начинка з фісташок і хрусткого тіста катаїфі. У 2024 році українці найбільше гуглили, що це за шоколад і де його можна купити.

Оскільки попит значно перевищує пропозицію, ціни на дубайський шоколад зросли, як і його контрабанда.

У жовтні 2024 року на австрійсько-угорському кордоні затримали вантажівку з незадекларованим шоколадом, а в листопаді — знову. Тоді вилучили 2 540 упаковок шоколаду, кожна вагою 250 грамів — вартість партії оцінили у €52 тисячі. Тобто 100 грамів такого шоколаду коштують €10, але в магазинах його найчастіше продають ще дорожче.

Тоді ж німецькі митники затримали 31-річного чоловіка, який намагався вивезти зі Швейцарії 45 кілограмів дубайського шоколаду.

Імовірна причина високого попиту — це популярність у соцмережах. Дубайський шоколад став трендом у TikTok, через що люди годинами стояли в чергах у магазини або стежили за його наявністю в інтернет-магазинах.

«Я б ніколи не зʼїв чогось такого дорогого», — сказав один торговий посередник у Штутгарті. Він годинами стояв у черзі, щоб купити дешевші шоколадні батончики при перепродажі.

Експерти повʼязують успіх дубайського шоколаду з тим, що він візуально гарний. А ще його не так просто купити, що ще більше підвищує популярність у мережі. Також фісташкова начинка з тістом катаїфі показує зростаючу популярність близькосхідної кухні в Європі.