Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2024 році

Компанія Google випустила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2024 році.

Найбільше українців цікавили графіки вимкнення світла та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, події в Суджі та Олімпійські ігри — 2024. А ще — Ірина Фаріон і Олексій Навальний, сквіш-лапки, дубайський шоколад і значення слова «чиназес».

Найпопулярніші запити року: