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Google показав найпопулярніші пошукові запити в Україні в 2024 році

Автор:
Олександра Опанасенко
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Компанія Google випустила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів у 2024 році.

Найбільше українців цікавили графіки вимкнення світла та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, події в Суджі та Олімпійські ігри — 2024. А ще — Ірина Фаріон і Олексій Навальний, сквіш-лапки, дубайський шоколад і значення слова «чиназес».

Найпопулярніші запити року:

  • графік відключення світла;
  • Євро-2024;
  • Сирський;
  • Олімпійські ігри — 2024;
  • Пасха-2024;
  • Усик;
  • Ірина Фаріон;
  • Суджа;
  • «20 днів у Маріуполі»;
  • Євробачення-2024.

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

  • Олександр Сирський;
  • Олександр Усик;
  • Дональд Трамп;
  • Сергій Лавров;
  • Камала Гарріс;
  • Майк Тайсон;
  • Микола Тищенко;
  • Павло Дуров;
  • Клавдія Петрівна;
  • Соня Морозюк.

Пішли назавжди:

  • Ірина Фаріон;
  • Олексій Навальний;
  • Ален Делон;
  • Анастасія Заворотнюк;
  • Олександр Масляков;
  • В’ячеслав Узелков;
  • Олександр Ширвіндт;
  • Віталій Білоножко;
  • Богдан Сташків;
  • Шеннен Догерті.

Питання «Що таке?»

  • МСЕК;
  • РЕБ;
  • терикони;
  • черги відключення світла;
  • ЦНАП;
  • довідка ок-7;
  • КАБ;
  • бусифікація;
  • квадробери;
  • чиназес.

Покупка

  • екофлоу;
  • вентилятор;
  • зарядна станція;
  • інвертор;
  • айфон 16;
  • дубайський шоколад;
  • сквіш-лапка;
  • гелевий акумулятор 100 ампер;
  • сонячні панелі;
  • тюбінг.

Фільм

  • «20 днів у Маріуполі»;
  • «Думками навиворіт 2»;
  • «Дюна 2»;
  • «Солтберн»;
  • «Субстанція»;
  • «Веном 3»;
  • «Люблю тебе ненавидіти»;
  • «Жахаючий 3»;
  • «Дикий робот»;
  • «Конотопська відьма».