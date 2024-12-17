Генасамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на окупованих територіях України

Генеральна асамблея ООН ухвалила оновлену резолюцію про права людини на тимчасово окупованих територіях України, включаючи Крим та місто Севастополь.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

За резолюцію Генасамблеї ООН про права людини в окупованому Криму проголосувала 81 країна, 80 — утрималися.

Проти документа виступили 14 країн: Білорусь, Буркіна-Фасо, Бурунді, Еритрея, Іран, Китай, Куба, Малі, Нікарагуа, Нігер, Північна Корея, Росія, Судан та Зімбабве.

Важливо, що цей документ став першою резолюцією ООН, в якому Генеральна Асамблея називає агресію РФ проти України «загарбницькою війною РФ проти України».

Серед ключових положень резолюції зокрема засудження триваючого нехтування Росією нормами міжнародного права у сфері прав людини та міжнародним гуманітарним правом, незаконного утримання під вартою цивільних українських громадян, застосування тортур та катувань, дискримінація мешканців тимчасово окупованих територій.

Резолюція також спрямована на захист та повернення депортованих дітей: ГА ООН закликає РФ припинити депортацію українських дітей та надати вичерпну інформацію відповідним агенціям ООН та міжнародним організаціям зі списком усіх депортованих українських дітей.