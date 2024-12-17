Голова Маріупольської МСЕК отримала підозру у вимаганні хабаря за встановлення інвалідності

На Хмельниччині повідомили про підозру голові Маріупольської МСЕК у вимаганні грошей за встановлення інвалідності.

Про це повідомила Хмельницька прокуратура.

Ця МСЕК тимчасово дислокується у Хмельницькому та ухвалює рішення про встановлення груп інвалідності внутрішньо переміщеним особам з Донецької області та інших тимчасово окупованих територій України.

За даними слідства, підозрювана вимагала у чоловіка $5 тисяч за позитивне «вирішення питання» щодо встановлення ІІІ групи інвалідності.

Жінку затримали під час отримання цієї суми коштів. У неї вдома знайшли понад $20 тисяч.

Лікарці оголосили підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (хабарництво). Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та відсторонення від посади.

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Що передувало

23 жовтня у МОЗ заявили, що до кінця року ліквідують центральну МСЕК. Цьому рішенню передував скандал з головою Хмельницької обласної МСЕК Тетяною Крупою. Її підозрюють у незаконному збагаченні на мільйони гривень у справі про незаконне оформлення інвалідності чоловікам. Під час обшуків у неї знайшли мільйони доларів готівкою, а також незадекларовані активи та мільйони на закордонних рахунках.

Згодом видання «Цензор.НЕТ» заявило, що Крупа причетна до надання групи інвалідності 51 чиновнику Хмельницької обласної прокуратури. Через це керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника звільнили за власним бажанням, а 22 жовтня і генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.

29 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії. Що він передбачає — читайте тут. Крім того, стало відомо, що чинних керівників МСЕК не допустять до посад в оновленій системі лікарських комісій. А от інші лікарі, які зараз працюють у МСЕК, зможуть податися на роботу в лікарні з 1 січня 2025 року, але лише за умови ведення лікарської практики.