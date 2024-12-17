Рада прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство в Україні

Український парламент 17 грудня прийняв за основу законопроєкт № 11469 про введення у країні інституту множинного громадянства.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк.

За проголосували 247 парламентарів. До другого читання мають врахувати низку пропозицій та зауважень, зокрема Світового Конгресу Українців. Окремим голосуванням доручили запитати думку Конституційного суду щодо закону, каже Железняк.

У пояснювальній записці зазначили, що серед завдань проєкту — вдосконалити регулювання правового статусу іноземців і людей без громадянства, які служать чи служили за контрактом у ЗСУ, Державній спеціальній службі транспорту, Нацгвардії. Це також стосується дружини або чоловіка такої людини та її дітей.

Документ пропонує, зокрема:

визначити держави, громадяни (піддані) яких набувають громадянство України за спрощеною процедурою;

визначити категорію людей, які мають припинити іноземне громадянство, щоб набути українське громадянство;

запровадити декларацію про визнання себе громадянином України;

актуалізувати категорію людей, які не можуть набути українського громадянства;

переглянути підстави для втрати громадянства України.

Володимир Зеленський зареєстрував законопроєкт № 11469 у Раді в серпні 2024 року. Його опрацьовують у профільному комітеті.

Що передувало

У 2021 році Зеленський вносив до Верховної Ради пʼять законопроєктів про множинне громадянство, проте їх не встигли розглянути до початку повномасштабної війни.

Законопроєкт № 6368 мав визначити ставлення держави до українських громадян, які мають громадянство інших країн. Другий законопроєкт стосувався нацбезпеки — № 6369. У ньому йшлося про систему декларування наявності громадянства інших держав і про перевірки даних у цій декларації.

З цим був повʼязаний законопроєкт № 6372 — про адміністративну відповідальність за несвоєчасне подання або взагалі неподання декларації про наявність іншого громадянства. За навмисні спроби приховати факт подвійного громадянства була передбачена кримінальна відповідальність. Також законопроєкт пропонував обмежити право на подвійне громадянство суддям (№ 6371) і митникам (№ 6370).

Зрештою, у січні 2024 року Зеленський зареєстрував законопроєкт № 10425, що дозволить мати українське громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам, окрім громадян РФ, а також іноземним добровольцям. Документ досі не розглядали.