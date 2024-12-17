У США учениця християнської школи відкрила вогонь у закладі — двоє людей загинули

У штаті Вісконсин, США, 15-річна дівчина влаштувала стрілянину в релігійній школі. Вона вбила двох людей та поранила ще кількох, після чого скоїла самогубство.
Про це повідомляє Reuters.
Стрілянина сталася у приватному закладі Abundant Life в місті Медісон 16 грудня близько 11-ї ранку. Про це повідомив хлопчик 7—8 років, зателефонувавши у Службу порятунку. В Abundant Life навчаються 420 учнів, від дошкільного віку до випускників.
Двоє людей застрелені — однокласниця нападниці та педагог. Ще двоє поранених перебувають у важкому стані. Постраждали також вчитель і троє школярів, попередньо, вони живі. Поліція встановила особу нападниці — це учениця школи Наталі Рупноу, яка також використовувала ім’я Саманта. Її мотиви поки що невідомі.
Цьогоріч у Штатах було 322 скулшутинги, пише Reuters. Це другий найвищий показник з 1966 року. Стрілянина в Медісоні стала винятковою, оскільки нападницею була дівчина. Дослідження показують, що лише 3% випадків масової стрілянини у США вчиняють жінки.
- На початку вересня 2024 року сталася стрілянина в школі в американському місті Віндер, штат Джорджія. Загинули чотири людини, ще девʼятьох із різними травмами доправили до лікарні.
- Батька нападника, 14-річного Кольта Грея, заарештували. Йому повідомили про підозру в ненавмисному вбивстві, вбивстві другого ступеня та жорстокому поводженні з дітьми.