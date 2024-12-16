Месенджер Telegram користується алгоритмами, що просувають екстремістський контент.

Про це йдеться в дослідженні, яке поширило BBC.

Правозахисна організація Southern Poverty Law Center (SPLC) заявила, що функція «схожі канали», запроваджена минулого року, рекомендує екстремістські канали, навіть якщо шукати інформацію про знаменитостей чи технології.

У Telegram кажуть, що користувачам демонструють лише ті матеріали, які вони самі обрали. Платформа нібито видаляє мільйони одиниць шкідливого контенту щодня, використовуючи штучний інтелект.

Дослідниця Меган Сквайр шукала за запитом «Дональд Трамп» у щойно створеному акаунті в месенджері. У «схожих каналах» з’явилися спільноти, що пропагують таємну змову Q-Anon, до якої начебто причетний Трамп.

Пошук за запитом «заворушення у Великій Британії» показав мем про Адольфа Гітлера, а також запропонував доєднатися до каналів ультраправих груп.

Професор Девід Маймон показав, як він за лічені хвилини знайшов у Telegram людину, яка запропонувала доставити пістолет-кулемет Uzi до Великої Британії за $1000. За словами професора, подібних спільнот у Telegram десятки тисяч.

«За шкалою [небезпеки] від 1 до 10, я б сказала, що Telegram — це 11. Він поширює величезну кількість кримінального та екстремістського контенту. На мою думку, це надзвичайно небезпечно», — каже Меган Сквайр.

Колишній співробітник Telegram Еліс Кампо розповів, що у 2021 році сперечався із засновником Павлом Дуровим щодо таких матеріалів. Дуров сказав, що платформа не може вирішувати, хто і як має висловлюватися.