Пошук у Telegram зробили безпечнішим. Тепер дані про тих, хто порушує правила, можуть видати владі

Функцію пошуку у Telegram зробили безпечнішою. Тепер через неї не можна знайти нелегальні товари та незаконні пропозиції.

Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

У Telegram оновили політику конфіденційності та умови використання. Тепер IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує правила месенджера, можуть розкрити відповідним органам влади у відповідь на законні запити.

Дуров зазначив, що оновлення нібито має відлякати злочинців — тепер увесь проблемний контент, який розробники знайшли в «Пошуку», більше не доступний. Але якщо користувачам таки вдалося знайти щось небезпечне чи незаконне, про це можна повідомити через бот @SearchReport.

Месенджером користуються майже один мільярд активних користувачів кожного місяця, і він зберігав репутацію мінімального контролю за діями користувачів. Однак оновлення модераторської політики спричинене тим, що французька влада взяла під арешт Павла Дурова за злочини, пов’язані з зображеннями сексуального насильства над дітьми, торгівлею наркотиками та шахрайськими операціями. Також через це Telegram оновив політику модерації приватних чатів.