Джерела «Бабеля»: Українські дрони знищили склад ворожих боєприпасів у Донецькій області

Днями Служба безпеки України провела спецоперацію, під час якої за допомогою дронів знищила склад ворожих боєприпасів у Донецькій області.

Про це повідомляють джерела «Бабеля» в СБУ.

Йдеться про удари по артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області. Там зберігалися тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати й мільйони патронів різного калібру.

Українські Сили оборони знищили не лише склад з боєприпасами, а також склад паливно-мастильних матеріалів, що був поряд.

Після спецоперації на місці ураження всю ніч лунали вибухи.