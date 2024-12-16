У Сирії заявили, що Ізраїль наніс найпотужніші атаки за понад десятиліття

Ізраїльські винищувачі атакували військові обʼєкти в прибережному районі сирійського Тартуса. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини стверджує, що це «найпотужніші удари» в цьому районі за більш ніж десятиліття.

За даними центру, під атакою були обʼєкти бригад ППО, склади ракет класу «земля — земля», а також військові казарми.

У Тартусі було чутно сильні вибухи, спричинені серією авіаударів — «найбільших ударів по узбережжю від початку авіанальотів 2012 року».

Також під атакою були район Масьяф і військовий аеропорт у місті Дейр-Ез-Зора.

Крім того, після опівночі в ніч із суботи на неділю ізраїльські військові літаки завдали авіаударів по складах зброї, що належали армії колишнього режиму, в горах району Думайр у передмісті Дамаска.

Ізраїль офіційно ці атаки не коментував.