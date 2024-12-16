У Сирії заявили, що Ізраїль наніс найпотужніші атаки за понад десятиліття

Ізраїльські винищувачі атакували військові обʼєкти в прибережному районі сирійського Тартуса. Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини стверджує, що це «найпотужніші удари» в цьому районі за більш ніж десятиліття.
За даними центру, під атакою були обʼєкти бригад ППО, склади ракет класу «земля — земля», а також військові казарми.
У Тартусі було чутно сильні вибухи, спричинені серією авіаударів — «найбільших ударів по узбережжю від початку авіанальотів 2012 року».
Також під атакою були район Масьяф і військовий аеропорт у місті Дейр-Ез-Зора.
Крім того, після опівночі в ніч із суботи на неділю ізраїльські військові літаки завдали авіаударів по складах зброї, що належали армії колишнього режиму, в горах району Думайр у передмісті Дамаска.
Ізраїль офіційно ці атаки не коментував.
- Премʼєр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу приїхав 8 грудня на кордон із Сирією і заявив, що падіння режиму Асада стало результатом ударів Ізраїлю по його основних союзниках у регіоні — Ірану і ліванському терористичному угрупованню «Хезболла». Він сказав, що це відкриває «нові великі можливості» для Ізраїлю.
- Незадовго до візиту Нетаньягу ізраїльські військові зайняли буферну зону на Голанських висотах. Він каже, що військові пішли на це, тому що через відхід сирійських військ перестала діяти угода про розмежування із Сирією 1974 року. За інформацією медіа, ізраїльська армія вже зайняла схили гори Гермон на сирійській стороні.
- Ізраїль ударив по найбільших авіабазах Сирії і заявляє, що знищив сирійський флот.