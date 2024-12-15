Ізраїль закриє посольство в Дубліні через «антиізраїльську позицію Ірландії»

Ізраїль оголосив, що закриє своє посольство в Дубліні через рішення ірландського уряду приєднатися до петиції до Міжнародного суду в Гаазі, яка звинувачує Ізраїль у геноциді.

Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар.

За його словами, це рішення викликане «надзвичайною антиізраїльською політикою» уряду Ірландії. Раніше Ізраїль уже відкликав свого посла в Дубліні після того, як Ірландія визнала Палестину як суверенну та незалежну державу.

«Антисемітські дії та риторика, що їх Ірландія вживає проти Ізраїлю, ґрунтуються на делегітимізації та демонізації єврейської держави та на подвійних стандартах», — йдеться у заяві Саара.

Слід зауважити, що Ізраїль не застосовував подібних заходів до інших країн, включаючи Єгипет, Іспанію та Мексику, які також приєдналися до петиції.

Що передувало

У травні 2024 року Міжнародний суд ООН зобовʼязав Ізраїль припинити операцію в секторі Гази. Суд ухвалив рішення за позовом Південноафриканської Республіки, який країна подала ще взимку цього року. Питання, чи вчиняє армія Ізраїлю геноцид у Газі, ще на стадії розгляду.