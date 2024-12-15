В Ірані затримали співачку — на онлайн-концерті в YouTube вона була без хіджабу

У Ірані, в суботу, 14 грудня, затримали співачку Парасту Ахмаді, що виступила на віртуальному концерті в YouTube, який подивилося понад 1,4 мільйона глядачів, без хіджабу.

Про це повідомляє AP з посиланням на адвоката.

Під час виступу співачка буда вбрана в довгу чорну сукню без рукавів і коміра.

«На жаль, ми не знаємо звинувачень проти пані Ахмаді, хто її заарештував, або місця її ув’язнення, але ми будемо розглядати це питання через судові органи», — заявив адвокат.

Окрім співачки, також заарештували двох із чотирьох її музикантів, які також виступали разом з нею, — Сохейла Фагіха Насірі та Ехсана Бейрагдара.