ФІФА не перепросила за публікацію карти України без Криму та просто видалила цей сегмент

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) не перепросила за публікацію карти України без Криму під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року та просто видалила цей сегмент.

ФІФА заявила, що «обізнана щодо інциденту, який вплинув на одне з графічних зображень під час жеребкування», і що обговорила ситуацію з Федерацією, маючи на увазі Українську асоціацію футболу. Тому сегмент видалили.

Що передувало

ФІФА під час жеребкування на Чемпіонат світу 2026 року показала мапу України без тимчасово окупованого Росією Криму.

У Міністерстві закордонних справ України на це відреагували. Речник МЗС Георгій Тихий виправив мапу і наголосив, що Україна чекає від ФІФА публічних вибачень.

Українська асоціація футболу направила лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрема та генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса щодо неприпустимості таких зображень територій України на мапах.