Україна вдарила по одному з найбільших терміналів нафтопродуктів в Орлі

У ніч на 14 грудня Україна вдарила по лінійно-виробничій диспетчерській станції «Сталевий кінь» в Орловській області Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Це один з найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла. Після вибухів там почалась велика пожежа. Ця станція забезпечувала постачання нафтопродуктів для російської армії.

Операцію провели Сили спеціальних операцій у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков зранку 14 грудня написав про «загорання пального на обʼєкті інфраструктури». За його словами, пожежу швидко загасили, а уламки безпілотників повибивали вікна в деяких будинках.

Він пише, що протиповітряна оборона збила 11 дронів. Тим часом російське Міноборони звітує про знищення лише 5 безпілотників над Орловською областю. Постраждалих від атаки в місті нібито немає.