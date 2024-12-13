Штаб-квартиру компанії SpaceX перенесуть на космічну базу Starbase, з якої Маск хоче зробити місто

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск заявив, що штаб-квартиру його аерокосмічної компанії SpaceX перенесуть на базу Starbase в окрузі Камерон, що в штаті Техас.

Про це він написав у соцмережі Х.

Взагалі Starbase — це випробувальний космодром. Ілон Маск хоче надати йому офіційного статусу міста.

Мільярдер опублікував звернення-петицію до місцевого судді, щоб провести вибори та визначити, чи може космічна база Starbase, звідки компанія запускає ракети, отримати статус міста.

«Інкорпорація Starbase прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своїм домом, а також для майбутніх працівників, які прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі», — зазначив Маск.

Він каже, що Південний Техас може стати «воротами на Марс» — для цього компанія вже вкладає мільярди в інфраструктуру та створює «сотні мільйонів доходів і податків» для місцевих компаній і уряду.

За словами Маска, для того, щоб цей процес розвивався і надалі, потрібно продовжувати нарощувати робочу силу — для цього Маск і хоче розвивати Starbase «як спільноту».

«За угодою з округом SpaceX наразі виконує кілька цивільних функцій навколо Starbase через її віддаленість, включаючи управління дорогами. комунальні послуги, а також надання шкільної освіти та медичного обслуговування для мешканців. Реєстрація передала б управління деякими із цих функцій більш відповідному державному органу, — резюмував Маск.