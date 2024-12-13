Сили ППО збили 81 ворожу ракету й 80 дронів

У ніч проти 13 грудня РФ здійснила комбінований повітряний напад по Україні ракетами різних типів і ударними безпілотниками. Україну атакували 287 повітряних цілей — 94 ракети та 193 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Йдеться про:

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К, район пусків – Тамбовська область;

дві балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків – Брянська область, територія тимчасового окупованого Криму;

одну балістичну ракету KN-23, район пусків – Брянська область;

55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська область;

24 крилаті ракети «Калібр», район пусків — акваторія Чорного моря;

сім крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків – Воронезька, Ростовська області;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69, район пусків — повітряний простір над тимчасово окупованою територією Луганської області;

193 ударних БпЛА типу Shahed» і безпілотників невстановленого типу, райони пусків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово, що в РФ.

Українські сили ППО збили 80 ворожих крилатих ракет Х-101 / Х-55СМ / «Калібр» / «Іскандер-К», одну балістичну ракету«Іскандер-М» та 80 дронів. Ще 105 БПлА локаційно втрачені. Пʼять безпілотників повернулися до РФ, один полетів у Білорусь.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Також задіяли винищувачі F-16.

Наслідки атаки

Ця комбінована атака буля спрямована на енергетику України. В кількох областях є пошкодження енергооб’єктів. Енергетики вже працюють над відновленням, але кількість відключень світла 13 грудня збільшили.

В «Укренерго» зазначили, що зараз по всій країні застосовуються три черги графіків відключень.

МАГАТЕ повідомляє, що наразі пʼять з девʼяти енергоблоків України знизили потужність.

За словами президента Зеленського, це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.



Вибухи фіксували в Київській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Харківській, Одеській, Вінницькій області та Черкаській областях.

Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. Під атакою також опинилися обʼєкти енергетичної інфраструктури — є влучання. Але минулося без постраждалих. На місцях працюють усі відповідні служби, щоб подолати наслідки атаки.

У Львівській області РФ також атакувала обʼєкти енергетики, постраждалих немає. У Тернопільській області в ОВА повідомили, що є «негативні наслідки», проте критична інфраструктура працює в штатному режимі, жертв немає.

Ворог атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині — відомо про чотирьох постраждалих.