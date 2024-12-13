З’явився перший трейлер «Відьмак 4» із Цирі в головній ролі

Польський розробник CD Projekt RED показав перший офіційний трейлер відеогри «Відьмак 4» на The Game Awards 2024.

Нова гра стане першою з майбутньої трилогії, а замість Геральта з Рівії головним персонажем буде Цирі.

Гра використовуватиме рушій Unreal Engine 5 замість REDengine, який мали дві попередні ігри. Це має забезпечити більш стабільний запуск гри.

Трейлер починається з того, що відьмачка прибуває в невелике поселення, де за старими традиціями обрали дівчину, яка мала стати жертвою чудовиська з печери.

Цирі відмовила дівчину йти на вірну смерть і змогла вбити монстра, але місцеві жителі лишилися незадоволені порушенням стародавніх звичаїв і самі вбили жертву.