У Москві засудили українських військових за участь у Курській операції

Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив двох військовослужбовців ЗСУ Віталія Панченка та Івана Дмитракова до 14 та 15 років колонії за «теракт» у Курській області.

Про це пише пресслужба Слідчого комітету РФ.

Там заявляють, що Панченко та Дмитраков нібито служили у 61 окремій механізованій бригаді ЗСУ і брали участь у Курській операції, під час якої «відкривали вогонь на ураження як по російських військовослужбовцях, так і по мирному населенню».

Ще у Слідчому комітеті РФ українським військовим приписують «вивезення трьох громадян Росії на територію України» та «крадіжку продуктів з магазину».

У середині жовтня Панченка та Дмитракова відправили до СІЗО. Панченка засудили до 15 років позбавлення волі, Дмитракова — до 14 років з відбуванням перших трьох років у вʼязниці, а решту часу в колонії суворого режиму.