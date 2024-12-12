У Москві засудили українських військових за участь у Курській операції

Другий Західний окружний військовий суд у Москві засудив двох військовослужбовців ЗСУ Віталія Панченка та Івана Дмитракова до 14 та 15 років колонії за «теракт» у Курській області.
Про це пише пресслужба Слідчого комітету РФ.
Там заявляють, що Панченко та Дмитраков нібито служили у 61 окремій механізованій бригаді ЗСУ і брали участь у Курській операції, під час якої «відкривали вогонь на ураження як по російських військовослужбовцях, так і по мирному населенню».
Ще у Слідчому комітеті РФ українським військовим приписують «вивезення трьох громадян Росії на територію України» та «крадіжку продуктів з магазину».
У середині жовтня Панченка та Дмитракова відправили до СІЗО. Панченка засудили до 15 років позбавлення волі, Дмитракова — до 14 років з відбуванням перших трьох років у вʼязниці, а решту часу в колонії суворого режиму.
- Це не перший випадок, коли росіяни незаконно судять українських військових. 11 грудня 2024 року росіяни на окупованій території Донеччини засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.