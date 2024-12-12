ChatGPT тепер говорить голосом Санти

Чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT тепер може говорити з вами голосом Санта Клауса. Компанія OpenAI додає у свій продукт нову функцію. Вона буде доступна лише до кінця року.

«Сьогодні Санта виходить на всі платформи ChatGPT і доступний до кінця місяця… потім він повернеться на Північний полюс», — пишуть в OpenAI.

Щоб активізувати голос Санти, варто торкнутися значка сніжинки, який з’явиться праворуч від текстового поля.

Наразі ChatGPT уміє відповідати на запитання, надавати різну інформацію, писати тексти, статті, сценарії, розвʼязувати задачі, формулює ідеї, пише та відлагоджує програмний код, генерує текстові описи для зображень та навпаки, створює ілюстрації за запитом тощо.