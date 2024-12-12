Truth Hounds: З березня Росія 950 разів скинула авіабомби на цивільних та інфраструктуру України

Росія почала систематично використовувати керовані авіабомби для атак на Україну з 2023 року. Ними вона бʼє по цивільних та інфраструктурі. З березня 2024 року команда Truth Hounds задокументувала більш як 950 випадків скиду авіабомб, які призводили до руйнувань житлових будинків, лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури. Через це загинули понад 250 людей, поранені 1 300. Реальна кількість злочинів з використанням керованих авіабомб Росією суттєво більша.

«Бабель» переказує розслідування Truth Hounds, яке проаналізувало удари з використанням керованих авіабомб по містах і селах України й показало масштаб та інтенсивність цих атак.

Російська тактична авіація і війна

Для ударів по віддалених цілях російська авіація використовує винищувачі Су-34 та Су-35, озброєні керованими авіаційними ракетами середнього радіуса дії (Х-59) та керованими авіаційними бомбами. Здебільшого ударів завдають літаки Су-34, наприклад, уніфікованим міжвидовим планерувальним боєприпасом (УМПБ) і бомбами, оснащеними універсальним модулем планування та корекції (УМПК).

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У лютому 2022 року загальна кількість Су-34 на озброєнні всіх підрозділів РФ — приблизно 124 літаки. До кінця вересня 2024 року Росія втратила щонайменше 33 літаки Су-34.

Станом на травень-червень 2024 року загальна кількість Су-34, які Росія використовувала проти України, становила щонайменше 68 літаків. У період від серпня до кінця вересня ситуація не змінилася.

Truth Hounds

Бомби, які Росія скидає на Україну

Станом на середину 2024 року російська авіація має три основних засоби для бомбових ударів по Україні:

бомби з УМПК (250 кг, 500 кг, 1500 кг, 3000 кг);

боєприпас УМПБ Д-30СН (250 кг);

боєприпас «Гром-Є» (від 315 кг до 480 кг залежно від модифікації).

Коротко про кожну з них — на інфографіці.

Truth Hounds

А на відео нижче можна побачити, як російські літаки скидають авіабомби з УМПК.

Міноборони РФ

З початку 2024 року Росія суттєво збільшила виробництво УМПК, тому вона може щодня використовувати сотні таких авіабомб. Разом з цим у РФ залишаються великі запаси звичайних бомб з радянських часів — це основа для відносно недорогої модернізації, яка розширила їхнє використання у війні проти України.

Коли і куди падають бомби

Станом на вересень 2024 року армія Росії щодня в середньому використовувала до 100 керованих авіабомб. Є тенденція — після кожної української атаки на аеродроми базування літаків Су-34 кількість випущених керованих авіабомб по Україні зменшується. Однак такий ефект — короткостроковий, триває від кількох днів до тижня між інтенсивними атаками.

Truth Hounds

Росія скидає авіабомби і по військових, і по цивільних обʼєктах. Цивільні вона з початку березня до кінця вересня 2024 року атакувала 951 раз (ця цифра задокументована). Під час досліджуваного періоду інтенсивних ударів авіаційними бомбами постійно зазнавали великі міста з багатотисячним населенням, такі як Суми, Запоріжжя, Харків і Херсон.

Truth Hounds

«Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права подібні дії з використанням неточної зброї та їх висока інтенсивність вказують на чіткий намір посіяти страх і паніку серед цивільного населення, підірвати моральний дух українців та створити атмосферу постійної загрози, що в сукупності визначає терор», — наголошують у звіті.

Харків

Харків — це єдине місто-мільйонник, яке потерпає від постійних атак керованими авіабомбами. Розслідувачі проаналізували чотири атаки по Харкову, які сталися 27 березня, 14 і 25 травня та 24 червня 2024 року. Лише вони призвели до загибелі щонайменше 23 людей і поранення щонайменше 154. У жодній з атак не було влучань в об’єкт, який можна визнати легітимною ціллю або таким, що є в радіусі кругової похибки боєприпасу.

До бомбардувань Харкова та Харківської області можуть бути причетні щонайменше п’ять авіаційних підрозділів РФ — три з них працюють на Су-34 і два – на Су-35.

Херсон

Розслідувачі Truth Hounds проаналізували два удари по Херсону — 8 березня (дитину поранило) і 15 травня (постраждали щонайменше 19 людей) 2024 року. У першому і другому випадках у радіусі 250 метрів від місця влучання не було легітимної цілі для удару. Влучання були в цивільні об’єкти.

По Херсону могли бити три підрозділи Су-34, що дислокуються на цих аеродромах:

«Морозовськ» — 559-й та 277-й бомбардувальні полки;

«Маріновка» — 559-й та невідомий полк, вірогідно, 277-й або 2-й;

«Кущевська» — 277-й бомбардувальний та, можливо, 968-й змішаний полк.

Міжнародне право й воєнні злочини

Міжнародне гуманітарне право (МГП) регулює ведення будь-якого збройного конфлікту чи війни. У розслідуванні наголошують, що проаналізовані випадки застосування керованих авіаційних бомб у Харкові та Херсоні «дають вагомі підстави ще й додатково вважати, що ці напади порушують положення МГП та можуть бути схарактеризовані як воєнні злочини».

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«Отже, застосовуючи керовані авіабомби в Україні, збройні сили РФ неодноразово порушували норми міжнародного гуманітарного права. Невисока точність зброї, її використання в густонаселених районах у денний час, відсутність видимих військових цілей у місцях влучань свідчать про невибіркові напади та умисне спрямування атак на цивільне населення. Такі дії можуть кваліфікуватися як воєнні злочини», — резюмували в Truth Hounds.