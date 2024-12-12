Індійський юнак став наймолодшим чемпіоном світу з шахів

Індійський 18-річний хлопець Гукеш Доммараджу став наймолодшим чемпіоном світу з шахів після перемоги над чинним чемпіоном — китайцем Дін Ліреном.

Доммараджу з міста Ченнай отримав статус гросмейстера з шахів у віці 12 років. Тепер уже 18-річний юнак здобув титул чемпіона світу з підсумковим результатом 7,5—6,5. Одразу після виграшу Гукеш розплакався.

«Я, мабуть, був таким емоційним, тому що насправді не очікував, що виграю», — сказав він.

У віці 18 років хлопець став лише другим індійським гравцем, який здобував статус чемпіона світу з шахів, після п’ятиразового чемпіона світу з шахів Вішванатана Ананда.

З перемогою юнака одним з перших привітав індійський премʼєр-міністр Нарендра Моді, сказавши, що «це результат його неперевершеного таланту, наполегливої ​​праці та непохитної цілеспрямованості».