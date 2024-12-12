Естонія виділить Україні додаткові €200 тисяч для допомоги вразливому населенню та економіці

Міністерство закордонних справ Естонії виділить додаткові €200 тисяч із бюджету 2024 року, щоб допомогти уразливим категоріям українців – йдеться про жінок, дітей та людей з особливими потребами. Кошти також підуть на відновлення енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомив очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна, передає Ohtuleht.

Гуманітарному фонду України при Управлінні ООН з координації гуманітарних питань виділять €100 тисяч. Цей фонд, зокрема, допомагає дістатись до важкодоступних районів.

Ще €68 тисяч виділять Фонду ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для помʼякшення гуманітарної ситуації в Україні у 2025 році. В Україні цей фонд створив 26 мобільних клінік і пологових відділень, центри допомоги жертвам гендерного та повʼязаного з конфліктом сексуального насильства, національну гарячу лінію та понад 100 мобільних команд психосоціальної підтримки для жертв гендерного насильства. Також ЮНФПА керує віртуальною платформою допомоги жертвам сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом.

Додаткові €10 тисяч також виділять на підтримку діяльності Міжнародної організації з міграції у 2025 році. Організація допомагає забезпечувати впорядковане та гуманне управління міграцією, просувати міжнародне співробітництво в питаннях міграції, знаходити практичні вирішення міграційних проблем та надавати гуманітарну допомогу нужденним мігрантам, включаючи біженців і внутрішньо переміщених осіб.

Решту €20 тисяч спрямують у Фонд підтримки енергетики України для відновлення енергетичної інфраструктури.

«Ми не можемо забувати, що поблизу лінії фронту в Україні ситуація, як і раніше, дуже важка, а гуманітарні потреби великі. Вплив війни глибоко зачіпає суспільство, і важливо, щоб Естонія через міжнародні організації могла підтримати найбільш вразливих людей», – сказав очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна.