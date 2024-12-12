ЮНЕСКО внесло ще дві памʼятки України до тих, які будуть під посиленим захистом

ЮНЕСКО включило до Міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» та Одеський літературний музей.

Про це повідомили в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

До цього списку вже входять 25 об’єктів культурної спадщини України.

Під час чергового засідання Комітету ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей у разі збройного конфлікту його учасники підтримали ініціативу України і доповнили список ще двома обʼєктами.

Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр» у Києві створили, щоб вшанувати пам’ять жертв трагедії Бабиного Яру, де під час Другої світової війни нацисти розстріляли десятки тисяч людей, велику частину з них становили євреї.

У Міжнародний список культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом, входять також ансамбль історичного центру Львова, Собор Святої Софії, Києво-Печерська лавра, Ясінянська церква Вознесіння Господнього на Закарпатті, Жовківська церква Пресвятої Трійці на Львівщині, резиденція Буковинських і Далматинських митрополитів (Чернівецький університет), астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка тощо.