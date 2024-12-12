Британська розвідка показала традиційну різдвяну головоломку. Спробуйте її розгадати

Головне управління урядового звʼязку, розвідки, кібербезпеки та безпеки Великої Британії (GCHQ) показало традиційну головоломку, яку пропонує розгадати жителям країни під час різдвяних свят.

Про це пише Associated Press.

Загадка розрахована на дітей віком 11—18 років. Їх заохочують працювати в командах і бути винахідливими, наполегливими та думати нестандартно.

Свої загадки британські розвідники розміщають на святкових листівках, які надсилають від імені директорки GCHQ Енн Кіст-Батлер. Це почали робити в 2015 році, але процес уже став щорічною традицією.

Кіст-Батлер сподівається, що головоломка надихає молодь вивчати науку, технології, інженерію та математику, а ще задуматися про карʼєру у сфері кібербезпеки та розвідки. Крім цього, загадки також розвінчують міфи про роботу розвідки — наприклад, що всі шпигуни працюють виключно на самоті, як це робив Джеймс Бонд.

Головний фахівець GCHQ із загадок, відомий тільки як «Колін», каже, що деякі його головоломки складніші за інші, але щоб розгадати їх, «не треба бути генієм».

«Не зрозумійте мене неправильно — у нас є генії у відділі. Але потрібно лише вміти працювати в команді та добре користуватися цим, коли в роботі поєднуються різні типи мислення та різні підходи. Це точно надихає людей», — вважає «Колін».

Цьогорічна загадка — це карта Великої Британії, що містить зашифровані назви британських памʼяток. Щоб знайти відповіді, доведеться використати математичні навички, вміння розгадувати шифри та нестандартне мислення. А якщо ви вже впоралися — спробуйте знайти в головоломці додаткові елементи (спойлер: їх три).