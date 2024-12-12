У Грозному дрон атакував казарми спецполку поліції — вони за 4 км від резиденції Кадирова

У столиці Чечні місті Грозному дрон атакував казарми спецполку поліції «Ахмат».

Про це заявив очільник Чечні Рамзан Кадиров.

Він стверджує, що дрон начебто збили, при цьому чотири бійці караулу дістали поранень. БпЛА здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив скло, а його фрагменти спричинили пожежу.

Ці казарми розташовані менш ніж за 4 км від резиденції Кадирова. Цей самий комплекс дрони атакували 4 грудня.

У Міноборони РФ повідомили, що протягом ночі над Чечнею збили один БпЛА, а загалом — 16 дронів (4 — над Курською областю, 3 — над Північною Осетією, 8 — над Кримом).