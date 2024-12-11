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До лонгліста Нацвідбору на участь у «Євробаченні-2025» потрапили 20 учасників

Автор:
Олександра Опанасенко
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У довгий список учасників Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2025» увійшли 20 учасників.

Про це повідомила пресслужба конкурсу.

Ось повний перелік:

  • BRYKULETS;
  • ENLEO;
  • FIЇNKA;
  • Future Culture;
  • GRISANA;
  • KHAYAT;
  • KRYLATA;
  • MOLODI;
  • MON FIA;
  • Ranrawi;
  • Starykova Hrystyna;
  • TESLENKO;
  • YAGODY;
  • Ziferblat;
  • Абіє;
  • «ДК Енергетик»;
  • Маша Кондратенко;
  • МУАЯД;
  • «Слухай Сашу»;
  • Влад Шериф.

Довгий список учасників Нацвідбору обрали з 369 поданих заявок, серед яких були 232 сольних виконавці та 72 гурти.

Згодом пройде прослуховування учасників, а журі назве імена дев’яти фіналістів. Ще одного фіналіста, якого не оберуть за результатами прослуховувань, оберуть українці.

Фінал Нацвідбору на «Євробачення-2025» пройде у лютому 2025 року. Склад зіркового журі фіналу оберуть українці шляхом онлайн-голосування.

  • «Євробачення-2025» відбудеться в місті Базель — Україна братиме участь. Гранд-фінал проведуть 17 травня, а півфінали — 13 і 15 травня 2025 року.
  • На «Євробаченні-2024» перемогу здобула Швейцарія, яку цьогоріч представляли Nemo з піснею “The Code”. Представниці України alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце з піснею “Teresa & Maria” та постановкою від дворазової номінантки «Ґреммі» — Таню Муіньо. Україна — єдина країна в історії конкурсу, яка щороку проходить до фіналу з моменту, коли вперше взяла в ньому участь (2003).