У 2034 році Саудівська Аравія вперше прийме ЧС з футболу — його можуть провести взимку

Міжнародна федерація футболу (FIFA) обрала країни, в яких проведуть чемпіонати світу з футболу 2030 та 2034 років. Кандидатури затвердили під час конгресу 11 грудня.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

Світовий турнір з футболу 2030 року приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. Ще три гри відбудуться в Уругваї, Парагваї та Аргентині. Вперше в історії ЧС буде на трьох континентах і в шести країнах, пише катарський мовник Al Jazeera.

Саудівська Аравія вперше прийматим ЧС — це єдина країна, яка вчасно подала заявку на проведення змагань у 2034 році. Держава стане другою на Близькому Сході, яка прийме турнір, — після Катару, де ЧС відбувся у 2022 році.

Матчі проходитимуть на 15 стадіонах у п’яти містах Саудівської Аравії. Це столиця Ріяд та міста Джидда, Аль-Хубар, Абга та Неом. Очікується, що стадіон «Король Салман» в Ріяді, який вміщує 92 тисяч глядачів, стане місцем проведення матчів відкриття та фіналу після завершення будівництва.

Як раніше повідомляла газета The Times, чемпіонат 2034 року можуть провести в січні. Цю можливість розглядають через кліматичні особливості Саудівської Аравії та релігійні події.