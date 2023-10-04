Чемпіонат світу з футболу 2030 року вперше пройде на трьох континентах

Уперше в історії Чемпіонат світу з футболу 230 року пройде на трьох континентах — у Європі, Африці та Південній Америці.

Про це повідомляє ФІФА.

Рада ФІФА задовольнила спільну заявку Іспанії, Португалії та Марокко як єдиних кандидатів на проведення турніру. При цьому три матчі проведуть в Уругваї, Аргентині та Парагваї — на честь 100-річчя від дня першого Чемпіонату світу, який відбувся 1930 року в Уругваї. Ці ж три збірні разом з Португалією, Іспанією та Марокко автоматично кваліфікуються на ЧС.

Видання The Athletic пише, що у трьох країнах Південної Америки проведуть перші три матчі турніру. Стартова гра відбудеться на стадіоні Estаdio Centenаrio у Монтевідео.