Зеленський: Росія вбила близько 50 українських священників за час вторгнення

Російські війська вбили близько 50 українських священників, зруйнували 700 українських церков.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю телеканалу СBN.
За словами Зеленського, священників вбивали за те, що вони відмовлялися служити російському патріарху Кирилу і російській церкві, — їх розстрілювали, а декого катували. Також священників брали в полон.
«Є всі докази, як вони [росіяни] їх [священників] катували. За що? Тільки за те, що вони повинні були служити патріарху Кириллу та їхній церкві. Але священники просто відмовлялися, бо священник служить людям. За це їх розстрілювали, просто хотіли зламати людей». — сказав президент.
Зеленський додав, що росіяни, зайшовши на українську територію, повністю знищували всі школи та церкви.
- За час повномасштабної війни проти України російські військові пошкодили щонайменше 560 різних релігійних об’єктів. Це дані команди проєкту «Релігія у вогні», який документує злочини росіян проти релігії. Мова не лише про церкви чи храми — рахують молитовні будинки, кладовища, монастирі, релігійні навчальні заклади.
- Через війну зникають і цілі релігійні громади. «Наприклад, такі маленькі релігійні групи, як караїми, більша частина яких у Криму, але є і в Харкові, Києві. Коли в Харкові обстріляли кенасу [молитовний будинок караїмів], звісно, люди вже бояться там бувати. Віряни і священники покидають ці місця, бо є загроза життю», — пояснювала релігієзнавиця Уляна Севастьянів.