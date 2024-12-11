Instagram запустив нову функцію — «тестові Reels»

Соціальна мережа Instagram запустила новий інструмент для тестування контенту і розширення аудиторії — «тестові Reels».
Про це йдеться в блозі Meta.
«Тестові Reels» спершу бачитимуть користувачі, не підписані на вас. Meta зробили це на запит інфлюенсерів, які хвилювалися, що набридають своїм підписникам нецікавим контентом, коли тестують нові формати.
Відео з позначкою «тестове» не відображатиметься в профілі автора, їх не побачать підписники у стрічці. Через 24 години Instagram надасть статистику: скільки переглядів, вподобань і коментарів зібрав ролик.
Якщо користувачу все сподобалось, то він зможе додати «тестовий Reels» у свою стрічку — і його побачать підписники. Також можна налаштувати функцію так, щоб «тестовий» ролик автоматично потрапляв у стрічку через якийсь час.
- У квітні 2024-го Instagram оголосив про зміну системи рекомендацій контенту. Тепер перевагу надають оригінальним матеріалам та акаунтам із невеликою кількістю підписників. Найбільше це стосується агрегаторів — акаунтів, які публікують контент інших користувачів, часто без жодної згадки про авторство. Такі публікації соцмережа видалятиме з рекомендацій.