У світі рекордно зростають ціни на каву

У світі стрімко зростають ціни на каву сорту арабіка. Ціна на міжнародних товарних ринках досягла найвищого рівня за всю історію спостережень.

Про це пише ВВС.

Фʼючерси на арабіку цього року зросли приблизно на 80% на тлі неврожаю в ключових виробників. А 10 грудня вони зросли на 4,9%, сягнувши найвищого рівня з 1972 року.

Два найбільших виробники кави, Бразилія та В’єтнам, цьогоріч постраждали від негоди — отже, врожай буде меншим. Але попит на каву зростає, тож виробники змушені піднімати ціни — і, можливо, піднімуть ще вище у 2025 році.

Експерти очікують скорочення поставок кави з Бразилії через сильну посуху. Є побоювання і щодо врожаю бюджетнішого сорту кави робуста у Вʼєтнамі, який також постраждав від несприятливих погодних умов.

Попередню рекордну вартість кави фіксували в 1977 році — тоді в Бразилії теж був поганий врожай через негоду.