Сили оборони атакували російську нафтобазу в Брянську, а у Таганрозі кажуть про ракетну атаку по авіакомплексу

Генштаб ЗСУ підтвердив атаку по нафтобазі росіян у Брянській області.

Під ударом був наливний пункт «Брянськ» нафтопроводу «Дружба», основною функцією якого є прийом, зберігання, розподіл та відвантаження дизельного пального на автоцистерни та залізничний транспорт. Активно використовується для постачання окупаційної армії РФ.

У ЗСУ фіксують влучання по нафтобазі з подальшим загорянням, розпочалася масована пожежа.

Росіяни заявляли, що вночі над Брянською областю начебто збили 14 дронів.

Крім того, у Таганрозі Ростовської області повідомляють про ракетну атаку по промисловому підприємству. Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по авіаційному науково-технічному комплексу.