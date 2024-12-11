Reuters: Трамп на зустрічі з Зеленським говорив про негайне припинення вогню, Зеленський — про гарантії безпеки

Президент Володимир Зеленський використав свою першу після виборів у США зустріч з обраним президентом Дональдом Трампом, щоб пояснити потребу України в гарантіях безпеки в будь-якому переговорному процесі щодо припинення війни.

Про це агентству Reuters повідомили джерела.

Президент Франції Емманюель Макрон приймав зустріч у Парижі. Троє лідерів, які розмовляли протягом 35 хвилин без радників, не обговорювали конкретні деталі будь-якого бачення миру, але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів для швидкого завершення війни.

Зустріч дала деякі перші підказки щодо того, як можуть розвиватися переговори про припинення війни, хоча процес, до якого буде залучений лідер Росії Володимир Путін, повʼязаний з труднощами, а роль Сполучених Штатів поки що незрозуміла.

За словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований слухати.

«Деякі ключові моменти були згадані під час зустрічі — наприклад, було сказано, що мир потребує гарантій, тому що одного лише припинення вогню недостатньо, Путін може порушити його знову, як він це робив раніше, без належних гарантій», — повідомило джерело в Офісі президента України.

На запитання, як це було сприйнято, джерело сказало, що «він [Трамп] обмірковує всі деталі».

Кілька чиновників, наближених до Трампа, заявили, що він спрямовує свої зустрічі на побудову особистих стосунків, які є ключовими для його дипломатичної діяльності, і що саме він зрештою ухвалюватиме рішення щодо подальших дій.

Як пише Reuters, привітний характер безпосереднього спілкування Трампа із Зеленським відрізняється від деяких публічних висловлювань республіканця про українського лідера під час передвиборчої кампанії.

Макрон і Зеленський були на одній хвилі на зустрічі в Парижі, але були обережні, щоб не виглядати так, ніби вони заганяють Трампа в кут, сказав співрозмовник агентства.

Макрон використав зустріч, щоб довести, що європейці вже багато зробили для підтримки України, і що вони також готові більш рівномірно розділити тягар безпеки зі Сполученими Штатами, сказали два джерела.

Інший чиновник повідомив, що Макрон і Зеленський пояснили Трампу, що Путін у 2024 році — це не той самий Путін, яким він був у 2017 році, коли новообраний президент США раніше мав справу з лідером Кремля, перебуваючи в Білому домі.

Той же чиновник додав, що стрімке падіння президента Сирії Башара Асада і невдача, яка спіткала його близького союзника Росію, також були використані як аргумент для більш жорсткої позиції щодо Москви в майбутніх мирних зусиллях.