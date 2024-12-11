Поліція прийшла з обшуками до «Укрзалізниці» — розслідують створення штучного дефіциту квитків

Вранці 11 грудня правоохоронці проводять обшуки на обʼєктах «Укрзалізниці» в Києві та області.

Про це повідомили в пресслужбах «Укрзалізниці» та поліції Києва.

Йдеться про кримінальне провадження щодо зловживань групою посадовців підрозділу «Укрзалізниці» під час обслуговування та здійсненням перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення.

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За даними поліції, дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі.

Обшуки проходять за місцями мешкання підозрюваних та в офісних приміщеннях структурного підрозділу УЗ. Окрім того, слідчі дії проходитимуть у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Пасажирів попередили про можливі незручності (обмеження доступу, додаткові перевірки чи затримки руху).