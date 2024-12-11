У Запоріжжі до шести зросла кількість жертв російської атаки

Станом на ранок 11 грудня у Запоріжжі загинули шість людей через російську атаку по клініці напередодні.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

Крім того, 22 людини постраждали. Уночі з-під завалів дістали двох жінок — вони змогли додзвонитись до рятувальників і розповісти, де саме знаходяться. Жінки перебували під завалами понад сім годин, зараз вони в лікарні.

Під завалами атакованої росіянами клініки ще є четверо людей.